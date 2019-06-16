РИАМО - 16 июн. В городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского в Зеленоградском округе столицы установили радиочастотный генератор и передвижной цифровой рентгеновской аппарат с с-образной дугой, которые позволяют проводить операции на позвоночнике без скальпеля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данное оборудование позволит расширить возможности по лечению пациентов, страдающих от сильных болей при дегенеративных изменениях позвоночника.

«В клинике теперь с максимальной точностью и безопасностью выполняют блокаду и радиочастотную денервацию фасеточных суставов позвоночника. Эти методы порой называют хирургией без скальпеля. Они легко переносятся пациентами и позволяют решить проблему, когда операция по каким-либо причинам невозможна или противопоказана», - уточняется в сообщении.

Главный врач больницы Олег Гриднев отметил, что важнейшее условие эффективности и безопасности данных процедур - это точность попадания.

«То есть нейрохирурги должны обнаружить очаг боли и ювелирно подвести к нему иглу-проводник, через который при блокадах подается необходимый препарат, а при денервации - электрический импульс. Теперь у наших врачей для этого есть все необходимое, и они активно и успешно применяют данные методы», - пояснил Гриднев.

При блокадах к источнику боли подводится пункционная игла под рентгеновским контролем. Новый передвижной аппарат позволяет достичь прицельной точности ее установки. Затем вводится контрастное вещество, позволяющее хирургам убедиться, что позиционирование прошло успешно, а лекарственная смесь затем достигнет цели. Далее остается только ввести препарат, устраняющий болевой синдром и снимающий воспаление.

При лечении артрозов межпозвоночных суставов и межреберной невралгии зеленоградские нейрохирурги теперь могут применять радиочастотную денервацию фасеточных суставов. Эта методика основана на проведении тока к окончаниям нервных волокон и их разрушении в месте возникновения боли.

«После такого лечения болевой синдром купируется полностью. Результативность составляет 85%, а период восстановления продолжается примерно полтора месяца», - уточняется в материале.