РИАМО - 16 июн. В поселке Малаховка подмосковного городского округа Люберцы ссора двух мужчин закончилась поножовщиной, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 14 июня в 22:48 из дома на Быковском шоссе в поселке Малаховка бригада скорой помощи забрала в больницу местного жителя 1992 года рождения. У него зафиксировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1967 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.