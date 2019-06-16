РИАМО - 16 июн. Футболист, экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин зарегистрировался кандидатом-самовыдвиженцем на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

«Я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники», - написал Булыкин в Facebook.

Он отметил, что ставит перед собой цель развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

«Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга - моя главная задача. Я верю, что нашими общими усилиями жизнь в Москве станет лучше», - добавил Булыкин.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Оно пройдет в трех избирательных округах: №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное.

Дмитрий Булыкин – российский футболист (нападающий), общественный деятель. Он выступал в московских «Локомотиве» и «Динамо», «Байере 04» (Германия), «Андерлехте» (Бельгия) и «Аяксе» (Нидерланды). За сборную России футболист сыграл 15 матчей и забил семь мячей. Булыкин являлся послом чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Летом 2017 года был назначен советником президента столичного ФК «Локомотив».

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