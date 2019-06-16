РИАМО - 16 июн. Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, он лечится в столичном НИИ имени Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб, сообщил РИАМО в воскресенье представитель справочной медучреждения.

«На данный момент он в токсикореанимации. Состояние пока тяжелое. Температура 36,6 градуса вечером и 36,8 градуса утром», - сказал собеседник агентства.

Бари Алибасов 4 июня по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У пострадавшего диагностировали сильнейший ожог пищевода.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший сообщил, что рассматривает предложение о реабилитации отца в одном из санаториев в горном районе Казахстана. Сын считает, что пострадавшему пойдут на пользу горный воздух и уединение.

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