РИАМО - 16 июн. В Московской области зарегистрировали случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом, связанные с употреблением сырого козьего молока с возбудителем болезни, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Случаи наблюдаются в одной семье, пострадавшие проходят лечение в стационаре, проводится выписка выздоравливающих», - говорится в сообщении.

Территориальные органы Роспотребнадзора организовали полный комплекс противоэпидемических мер, ситуация находится под контролем. При участии ведущих научных организаций проводится дополнительное обследование природной территории, проведены необходимые обработки против клещей и грызунов.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Это заболевание может привести к инвалидности или смерти.

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Заразиться можно и при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

«Также заразиться можно при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и так далее», - предупредили специалисты.

В настоящее время заболевания клещевым энцефалитом регистрируются на многих территориях России, где имеются основные его переносчики – клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный, а из прилегающих к Подмосковью - Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского округов) является благополучной по клещевому энцефалиту.

Инкубационный период заболевания длится чаще всего 10-14 дней, с колебаниями от одного до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.

Чтобы не подхватить клеща, нужно ходить в лес в одежде с длинными рукавами, в брюках, заправленных в сапоги, голову следует прикрыть косынкой. Также нужно использовать репелленты. При этом все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные по клещевому энцефалиту территории, должны быть обязательно привиты. Снять присосавшегося клеща лучше в травмпункте.