РИАМО - 16 июн. В Подмосковье и Москве на 17 июня объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. На территории Подмосковья и Москвы его объявили с 21:00 воскресенья на 24 часа.

«Оранжевый» уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров также объявили на территории Владимирской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей. На территории других областей ЦФО действует предыдущий, «желтый», уровень погодной опасности.

В Московском регионе 17 июня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 12-14 градусов, днем – 23-25 градусов.

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