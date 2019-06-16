РИАМО - 16 июн. Тело мужчины с ножевым ранением нашли в квартире в подмосковном Домодедове, по подозрению в убийстве в ходе пьяной ссоры задержана женщина, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 15 июня в 00:06 в квартире в доме №34 по Дачной улице в Домодедове обнаружили мертвого мужчину 1958 года рождения с ножевым ранением брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области приезжая из Саратовской области 1966 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».