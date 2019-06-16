РИАМО - 16 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных медиков с профессиональным праздником и пообещал горожанам, что развитие сферы здравоохранения в Москве продолжится.

«От всей души поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником! В Москве больше 120 тысяч врачей, медсестер и фельдшеров. За последние годы вы многое сделали, чтобы повысить качество жизни горожан. Будем дальше развивать здравоохранение и заботиться о вас», - написал Собянин в Twitter.

Он уточнил, что всегда с гордостью следит за успехами московских врачей.

«Один из примеров - кардиохирург Михаил Абрамян. В 2018 году он руководил первой в мире операцией эндопротезирования у ребенка с разрывом аорты после ДТП. Ежегодно делает до 250 операций на сердце и магистральных сосудах младенцев», - отметил мэр.

День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 16 июня.