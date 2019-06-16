РИАМО - 16 июн. По результатам интернет-опроса Москва заняла второе место в рейтинге лучших городов России для медицинского туризма, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Ко Дню медицинского работника агентство «ТурСтат» представило рейтинг лучших городов России и зарубежья для медицинского туризма. Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса на тему, в какой город лучше всего отправиться для лечения и получения медицинских услуг.

«В России для медицинского туризма чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву и Казань, за рубежом - Тель-Авив (Израиль), Берлин (Германия) и Сеул (Южная Корея)», - говорится в сообщении.

По итогам опроса Санкт-Петербург получил 20% голосов, Москва - 16%, Казань - 10%, Новосибирск - 8%, Сочи - 4%, Калининград и Воронеж - по 2%.

За Тель-Авив, как лучший для медицинского туризма город за рубежом, отдали 27% голосов, за Берлин - 8%, за Сеул - 4%.

Медицинский туризм включает получение медуслуг за пределами региона проживания и совмещение отдыха с лечением.

День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 16 июня.