РИАМО - 16 июн. В этом году исторический фестиваль «Времена и эпохи» в Москве с момента его открытия посетили более 5 миллионов человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы проводили фестиваль в новой Москве, в парке «Коломенское», но стали понимать, что он немножко оторван от городской жизни. Решили его вывести на городские общественные пространства, это дало изумительный эффект. В этом году больше 5 миллионов человек посетили фестиваль», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Международный фестиваль «Времена и эпохи» начался 7 июня и завершается в воскресенье. Для гостей подготовили более 1 тысячи бесплатных экскурсий. На фестивале все желающие могут познакомиться с культурой и традициями народов мира в разные исторические периоды.