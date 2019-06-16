РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. На газоне по проспекту Юных Ленинцев в подмосковном Подольске убрали выросший борщевик Сосновского после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой убрать борщевик Сосновского, который вырос на газоне по проспекту Юных Ленинцев. Он отметил, что на углу дома 67 газон зарос опасным растением. Высота борщевика превышает два метра.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на проспекте Юных Ленинцев, 67. Сотрудниками администрации был проведен рейдовый осмотр указанного участка. В результате произведенного осмотра установлено, что находится на землях неразграниченной собственности и частично поражен борщевиком Сосновского», - говорится в ответе администрации округа.

Также в ответе поясняется, что территория, пораженная борщевиком, внесена в региональную географическую информационную систему Московской области. А борщевик Сосновского на указанной территории уничтожен.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.