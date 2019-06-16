РИАМО - 16 июн. На Симферопольском шоссе в новой Москве автомобиль врезался в столб, в машине зажало женщину, которой понадобилась помощь спасателей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

«Спасатели Московского авиационного центра выехали на Симферопольское шоссе в Щербинку, где произошло ДТП. По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в столб», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что спасатели деблокировали пассажирку, зажатую в салоне машины, и передали ее медикам.