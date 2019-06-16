РИАМО - 16 июн. Москва и Подмосковье попали в теплый сектор, в регион возвращаются температуры выше климатической нормы, во вторник по территории области могут пройти дожди и грозы, сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Мы попали в теплый сектор. Позавчера проходил атмосферный фронт, сегодня еще будут отголоски этого фронта, но в целом мы в теплом секторе. Пока наслаждаемся погодой, тепло возвращается, опять идем немного выше нормы», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в ночь на понедельник в Москве и Подмосковье будет 12-14 градусов, днем ожидается до 25. Ночью во вторник будет 13-15, днем потеплеет до 25-27 градусов. Ночью в среду и четверг температура воздуха поднимется до 11-16 градусов, днем в эти дни ожидается до 25-30 градусов.

По его словам, ночи в пятницу и субботу станут самыми теплыми на неделе, воздух может прогреться до 15-20 градусов. Днем в пятницу будет от 26 до 31 градуса, в субботу ожидается от 23 до 28.

Во вторник в Московской области могут пройти дожди и грозы, которые не заденут столицу. Также небольшие дожди возможны ночью в четверг и пятницу. Вся остальная неделя может пройти без осадков, заключил Цыганков.