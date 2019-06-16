РИАМО - 16 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотдачу.

«Поздравляю всех медицинских работников с праздником! Ваша профессия - это особый дар и призвание. У нас в Подмосковье множество выдающихся врачей, фельдшеров, медсестер и санитаров, чьими достижениями мы гордимся. Благодарю каждого из вас за профессионализм, самоотдачу и за то, что вы всегда рядом с теми, кто нуждается в помощи!» - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал медицинским работникам удачи в добрых делах и крепкого здоровья.

День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 16 июня.