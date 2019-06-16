РИАМО - 16 июн. В дисциплине «метание молота» на первенстве России по легкой атлетике золотую медаль выиграла спортсменка из Подмосковья Софья Палкина, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет проходит с 14 по 16 июня в городе Калуге.

«Спортсменка из Подмосковья завоевала золотую медаль соревнований. Софья Палкина выступила в дисциплине «метание молота», метнув снаряд на 66 метров 41 сантиметр. Ее результат стал лучшим и превзошел попытки соперниц из Ярославской и Челябинской областей, занявших второе и третье места соответственно», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что легкоатлетический сезон в разгаре, и для подмосковной спортсменки он складывается удачным образом.

«В активе Софьи Палкиной уже несколько медалей национальных первенств, к которым сегодня добавилось золото всероссийского первенства. Очевидно, залогом ее стабильно высоких результатов стала как ее личная мотивированность, так и грамотная работа тренерского штаба. Желаю Софье не сбавлять набранный темп», - заключил Терюшков.