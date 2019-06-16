РИАМО - 16 июн. В деревне Тимошкино Дмитровского городского округа водитель квадроцикла врезался в дерево, в результате происшествия два человека погибли и один пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Вчера в 21 час в деревне Тимошкино Дмитровского городского округа водитель квадроцикла не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - дерево. В результате два человека погибли, один пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины произошедшей аварии.