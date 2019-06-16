РИАМО - 16 июн. В воскресенье на территории Москвы и Подмосковья ожидается переменная облачность без существенных осадков, воздух может прогреться до 25 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».



«При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 23-25, по области - 20-25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.



Синоптики отмечают, что в регионе ожидаются комфортные для большинства людей условия: температура воздуха и атмосферное давление в пределах привычных значений. Для молодых людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, это самое благоприятное время для закаливания организма.



Людям пожилого возраста тоже следует использовать летние дни с пользой для здоровья. Больше бывать на воздухе в ранние утренние или вечерние часы. Полезны дыхательная гимнастика, дозированные воздушные и солнечные ванны, начиная с пяти минут, ежедневно увеличивая время, но не более 20 минут. Это поможет улучшить кислородный баланс организма, укрепить нервную систему, улучшить общее самочувствие.