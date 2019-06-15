РИАМО - 15 июн. На Измайловском шоссе в столице произошло возгорание деревянного навеса рядом с одноэтажным зданием, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«По адресу: Измайловское шоссе, корпус 69а, было незначительное возгорание деревянного навеса рядом с одноэтажным отдельностоящим бесхозным строением. Заявка была в 19:42, и в 19:56 полностью ликвидировано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются площадь и причины возгорания.