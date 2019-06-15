РИАМО - 15 июн. В столице возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, следственной частью ГСУ ГУ МВД России по городу предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконном приобретении права на чужое имущество более чем на 2 миллиарда рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Установлено, что задержанный совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний. Организации причинен материальный ущерб на сумму свыше 2 миллиардов рублей.

«14 июня 2019 года сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве один из участников группы, 57-летний мужчина, был задержан. В тот же день ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.

В субботу Тверским районным судом Москвы обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.