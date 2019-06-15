РИАМО - 15 июн. Движение транспорта будет ограничено во 2-м переулке Возрождения в Серпухове с 16 по 17 июня из-за ремонта, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Сообщаем вам о перекрытии дорожного движения по 2-му переулку Возрождения в связи с проводимыми ремонтными работами в период с 16 по 17 июня 2019 года с 09:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

Жителям и гостям городского округа приносят извинения за предоставленные неудобства и советуют выбирать пути объезда заранее.