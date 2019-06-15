РИАМО - 15 июн. Возгорание вещей и мебели произошло в квартире дома на улице Октябрьской в столице, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице поступило сообщение о загорании по адресу: улица Октябрьская, дом 62.

«По данному адресу происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома на общей площади около 10 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 20:15 загорание было ликвидировано», - говорится в сообщении.

В ходе работ по тушению загорания пожарные спасли пять человек и эвакуировали трех человек из соседних квартир. К сожалению, в результате пожара пострадал один человек. Всех спасенных передали медикам.