РИАМО - 15 июн. На крыше одного из цехов ЦНИИмаш в подмосковном Королеве произошло возгорание, открытое горение уже ликвидировали, сообщает ТАСС.

Пожар произошел на площади 50 квадратных метров.

«Открытое горение ликвидировано в 20:02 по московскому времени, тушение пожара продолжается», - сказал источник в экстренных службах.

Он отметил, что при возгорании на предприятии никто не пострадал. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения основан в 1946 году. Он является головным научным институтом Роскосмоса. В его структуру входит Центр управления полетами.