РИАМО - 16 июн. Прием заявок на соискание премии «Импульс добра» за развитие и продвижение социального предпринимательства завершается в воскресенье, в этом году призовой фонд составит не менее 2,53 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Заявки на премию «Импульс добра» принимаются до 18:00 по московскому времени. Соискателем премии может быть житель любого региона Российской Федерации. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить заявку на сайте», – говорится в сообщении.ремия вручается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Ежегодная премия «Импульс добра» присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и образовательным учреждениям.

«Стоит отметить, что в Московской области активно развивается социальное предпринимательство и правительство региона также занимает активную позицию в предоставлении мер поддержки социальным видам бизнеса. В Подмосковье разработан и реализуется целый комплекс мер поддержки социально ориентированного бизнеса, который в том числе был отмечен премией «Импульс добра», – сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Он добавил, что Московская область уже становилась лауреатом премии в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства».

В этом году премия «Импульс добра» проводится в восьмой раз, ее призовой фонд составит не менее 2,53 миллиона рублей.

Также в этом году впервые будет награжден лучший стартап-проект в области социального предпринимательства.

Номинации премии «Импульс добра – 2019»: «За личный вклад в развитие социального предпринимательства», «За системный подход к социальному предпринимательству», «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства», «За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства».

Также в числе номинаций – «За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации», «За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства», «Лучший стартап в сфере социального предпринимательства».

Всего за семь лет в оргкомитет премии «Импульс добра» поступило 1506 заявок из 80 регионов России, а победителями стали 79 лауреатов из 17 регионов России. Очередная торжественная церемония награждения лауреатов премии «Импульс добра» состоится 17 октября 2019 года.