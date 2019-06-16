РИАМО – 16 июн. Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в воскресенье вручит памятные статуэтки «Верю» призерам и победителям второго летнего театрального фестиваля «Фабрика Станиславского», говорится в сообщении пресс-службы театра.

Церемония закрытия второго летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» начнется в 14:00.

«Второй летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» – это фестиваль федерального масштаба, афишу которого составили показы 12 спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Минусинска, Перми, а также образовательная программа для студентов театральных вузов страны: тренинги, мастер-классы, лекции и семинары ведущих практиков и теоретиков театра. В финальный день фестиваля будут названы лауреаты премии за лучшие женскую и лучшую мужскую роли, а также за лучший актерский ансамбль», – говорится в сообщении.

Безруков вручит победителям памятные статуэтки «Верю» – миниатюрные скульптуры Станиславского из «бисквитного» фарфора.

«Мы на нашем фестивале не отмечаем наградами режиссеров – мы отмечаем актеров премией «Верю». Название премии родилось из известной фразы Станиславского, для которого главным всегда был актер, проживающий на сцене жизнь своего героя так, чтобы все зрители могли сказать ему: «Верю!». Мы именно за такой театр. Режиссер должен раствориться в актере, форма не должна превалировать над содержанием», – отметил худрук Московского губернского театра.

В конкурсной программе фестиваля восемь спектаклей: «Головлевы» (режиссер С. Федотов, театр «У Моста», Пермь); «Оттенки» (режиссер А. Песегов, Минусинский драматический театр, Красноярский край); «Ревизор» (режиссер А. Сидельников, театр «Суббота», Санкт-Петербург); «Дядя Ваня» (режиссер И. Ротенберг, Саратовский ТЮЗ); «Беглец» (постановка А. Заббарова, театр имени Ленсовета); два спектакля Г. Козлова – «Прошлым летом в Чулимске» (Санкт-Петербургский театр «Мастерская») и «Чайка» (Свердловский театр драмы); «Мещане» (режиссер В. Туманов, театр на Васильевском острове).

Церемония закрытия пройдет в формате театральной игры «Импровизационный БАТЛЛ» – студенты образовательной программы фестиваля, прошедшие тренинг по актерской импровизации, будут соревноваться в остроумии, находчивости и непредсказуемости.

«Основная идея фестиваля – собрать под своим крылом театры, исповедующие учение Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского», его наследие значимы для современного театра», – подчеркивается в сообщении.

Организаторы фестиваля – Московский губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Московской области. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.