РИАМО – 16 июн. В воскресенье в столичном музее-заповеднике «Коломенское» пройдет концерт «Рок-хиты на шотландских волынках», где культовые композиции ХХ века представят в уникальном звучании волынок и фортепиано, говорится в сообщении пресс-службы фонда «Бельканто».

Хиты The Beatles, AC/DC, Deep Purple и других рок-исполнителей будут исполнены одним из лучших московских коллективов волынщиков – оркестром City Pipes и лауреатом международных конкурсов пианистом Иваном Ипатовым.

«На протяжении всего лета концерты Международного фестиваля искусств «Мистерия» фонда «Бельканто» можно будет услышать в шатре при дворце царя Алексея Михайловича. В ходе смотра состоится 12 концертов различной стилевой направленности – от классики до музыки «Игры престолов», – отмечается в сообщении.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: проспект Андропова, дом 39, строение 69. Стоимость билетов - от 1,6 тысячи рублей.