РИАМО - 15 июн. В выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца в Московском Кремле 12 июля откроется выставка «Хранители времени. Реставрация в музеях Московского Кремля», посвященная одному из самых «закрытых» и ответственных направлений деятельности музея, она раскроет секреты работы кремлевских реставраторов за последние пять лет, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

«В нашем музее хранится уникальная коллекция государственных регалий, и часть ее была отреставрирована. Многие вещи долгое время находились в запасниках и будут впервые представлены публике на выставке. Кроме того, проект очень важен для будущего музея: все экспонаты в дальнейшем войдут в состав экспозиции музея на Красной площади», – отметила генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Реставрационные мастерские существуют в музеях Московского Кремля с 1963 года: в руках реставраторов за это время побывали самые удивительные и сложные шедевры музейной коллекции. Сохраняя и возвращая к жизни сокровища царской и великокняжеской казны, сотрудники музея развивают лучшие традиции музейной реставрации, осваивая актуальные методики работы, сопряженные с виртуозным мастерством и постоянным поиском новых технических возможностей.

Музеи обладают значительной коллекцией икон, текстиля, оружия, ювелирных произведений, книг и исторических документов.

Современные реставрационные методы, основанные на сложных технологических и творческих решениях, позволяют не только сохранить, но и зачастую дать новую жизнь тому или иному предмету: вернуть утраченный облик, определить утерянное имя мастера-создателя, вписать вещь в конкретный исторический контекст – связать ее с выдающейся личностью или значимым событием.

«На выставке будут показаны государственные регалии, личные вещи монархов, парадное оружие, древние иконы, великолепные изделия работы русских и западноевропейских ювелиров. В реставрации этих предметов принимали участие мастера разных направлений: специалисты по металлу, тканям, бумаге, темперной и масляной живописи», - уточняется в материале.

В Успенской звоннице посетители увидят произведения, имеющие отношение к парадному государственному церемониалу, оружие и конское убранство, а также работы лучших западноевропейских мастеров из казны московских правителей.

Среди наиболее ярких работ реставраторов этой части экспозиции – роскошные алмазные венцы царей Ивана и Петра (будущего Петра I) Алексеевичей, ренессансный итальянский шлем, шпалера французской работы из серии «Музы» и другие памятники, ярко отразившие образ русской и западноевропейской придворной культуры разных эпох.

В выставочном зале Патриаршего дворца будут экспонироваться редкие артефакты из кремлевских храмов и монастырей: иконы, произведения церковного шитья, драгоценная утварь храмовых ризниц. Посетителям выставки будет предоставлена возможность оценить результат многолетней сложнейшей реставрации жемчужины музейной коллекции – иконы «София Премудрость Божия» первой половины XV столетия.

Выставка будет сопровождаться насыщенной мультимедийной программой, которая позволит зрителю получить представление о процессе работы музейных реставраторов разных специальностей. Выставка продолжит работу до 13 октября 2019 года.