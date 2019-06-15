РИАМО - 15 июн. Барельефы святых Александра Пересвета и Андрея Осляби высотой порядка 5 метров украсят фасады главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот», сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Студия военных художников имени М. Б. Грекова принимает активное участие в создании элементов художественно-архитектурного убранства главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Для оформления фасадов храма студия создает уникальные барельефы святых Александра Пересвета и Андрея Осляби. Скульпторы — Алексей Игнатов и Дмитрий Клавсуц. Высота барельефов составит около 5 метров», - говорится в сообщении.

Непосредственно перед созданием скульптуры в натуральную величину создаются рабочие модели — уменьшенные версии будущих произведений, которые утверждаются художественным советом.

Сам процесс создания барельефов включает в себя создание каркаса и прокладку глиной для создания формы будущего произведения, после чего скульпторы приступают к проработке деталей, чтобы с высокой точностью передать образы святых. Затем готовые барельефы пройдут процессы формовки, литья в бронзу и последующую обработку.

Главный храм Вооруженных сил РФ заложен в сентябре 2018 года в присутствии первых лиц государства. Его возводят на добровольные пожертвования. Храм планируют открыть в 2020 году в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, будет пронизан символикой, связанной с Великой Отечественной войной. Диаметр центрального подкупольного барабана составит 19,45 метра (в честь года Победы в Великой Отечественной войне), высота малых куполов – 14,18 метра (война длилась 1418 дней), высота звонницы - 75 метров (открытие храма планируется в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне).

Высота храма с пятью куполами и звонницей составит 95 метров, площадь – более 10 тысяч квадратных метров. Храм сможет вмещать до 6 тысяч верующих.