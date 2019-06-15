РИАМО - 15 июн. На Большой Почтовой улице в Москве произошло столкновение трех автомобилей, в результате происшествия одна из машин опрокинулась, никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На Большой Почтовой улице столкновение трех транспортных единиц. Один из автомобилей перевернулся. В результате происшествия за медицинской помощью никто не обращался», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на улице было частично перекрыто движение транспорта, но на данный момент все работает в штатном режиме.