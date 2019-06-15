РИАМО - 15 июн. Сейчас москвичи могут гулять только на трети набережной Москвы-реки, а полностью доступной пдля пешеходов она станет в течение пяти лет, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Только третья часть всей береговой зоны Москвы-реки сегодня доступна для москвичей. Мэром поставлена задача в течение пяти лет сделать берег реки полностью доступным для прогулок и походов москвичей и гостей столицы. И для выполнения этой задачи сейчас работают все», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в этом году благоустройство коснется 1,1 тысячи улиц Москвы, также будет обустроены более 250 парковых территорий.

Около 60 километров набережных благоустроили в столице с начала реализации программы «Москва-река», которая стартовала в конце 2014 года. Общая протяженность береговой линии Москва-реки в столице составляет около 196 километров.