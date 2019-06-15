РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 июн. Замглавы администрации городского округа Дзержинский Людмила Саютина от лица временно исполняющего полномочия главы муниципалитета Людмилы Ивановой вручила активным молодым жителям благодарственные письма, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в честь Дня молодежи в Дзержинском на площади молодежного центра «Лидер» прошло награждение активной молодежи горокруга.

«Дорогая молодежь, сегодня мы одни из первых в Московской области, кто проводит праздник в честь Дня молодежи. От всей души поздравляют вас от лица нашей Людмилы Ивановой, временно исполняющего полномочия главы округа. По ее поручению хочу пожелать творческих проектов, энергии и хорошего настроения. От вас зависит, каким наш город будет в будущем. Мы участвуем в различных проектах Московской области, занимаем призовые места, поэтому я от главы города хочу вручить вам благодарственные письма», - сказала Саютина.

В рамках мероприятия в 19:00 состоится концерт с участием городских коллективов. С 21:00 до 21:30 на площади пройдет дискотека.