РИАМО - 15 июн. Доследственную проверку проводят в Пушкинском городском округе по факту происшествия на детских соревнованиях по картингу, в результате которого 11-летний мальчик получил сильные ожоги, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В субботу в СМИ появилась информация о том, что в Пушкинском округе на детских соревнованиях по картингу 11-летний мальчик не справился с управлением, его карт перевернулся, начался пожар. Его увезли в больницу со множественными ожогами. По данной информации СМИ следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки будут установлены причина и все обстоятельства произошедшего.

Ранее представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области сообщил, что на детских соревнованиях по картингу в Пушкинском городском округе перевернулась и загорелась одна из машин. Управлявший машиной мальчик получил ожоги третьей степени 40% тела. Ребенок был доставлен в Пушкинскую больницу, решается вопрос о его перевозке для дальнейшего лечения в Москву.