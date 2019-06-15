РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска ищут принимающую семью для школьницы из Боснии и Герцеговины, в течение трех месяцев она будет обучаться в школе горокруга, сообщила представитель Межрегионального благотворительного общественного фонда «Интеркультура» (AFS Россия) Светлана Щербакова.

«В микрорайоне Климовск Подольска с 3 сентября по 1 декабря 2019 года в школе №5 в рамках сотрудничества с фондом будет обучаться школьница из Боснии и Герцеговины. В настоящее время мы разыскиваем для нее принимающую семью. Для участия в программе семья должна обеспечить безопасные условия для ее проживания, спальное место, питание, а также зарегистрировать в органах миграционной службы по адресу проживания», - написала Щербакова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что по всем вопросам семьи, которые хотят принять школьницу-иностранку и получить опыт межкультурного общения, могут обратиться по телефону: 8(916)566-07-23.