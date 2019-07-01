Рубеж 19-20 века – один из самых интересных периодов в истории мировой литературы. В каком-то смысле именно отсюда растут ноги всех популярных сериалов – от сюжетных приемов до персонажей. Фантастические технологии, вампиры, детективные головоломки, социальная драма, морально-этический выбор – все это было придумано задолго до появления телевизора. Чтобы вы могли в этом убедиться, мы приготовили для вас игру совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город». Пройдите его и узнайте, кто вы в мире европейской классики 19-20 века.