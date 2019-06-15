РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске на улице Стекольникова автобус столкнулся с «Газелью» в субботу, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Мы проходили мимо в районе 17:10 (15 июня - ред.). У автобусной остановки «Улица Стекольникова» на одноименной улице, в строну Центрального рынка, увидела, что автобус столкнулся с «Газелью». К сожалению, номер автобуса я не запомнила», - сказала очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:14 на всем протяжении данной улицы движение автотранспорта затруднено.