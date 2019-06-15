РИАМО - 15 июн. В субботу в подмосковном Щелкове прошел девятнадцатый турнир по борьбе на поясах «Подмосковный сабантуй - 2019», гостями которого стали около 2 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Мероприятие приурочено к трем юбилейным датам: 90-летию образования Московской области, 90-летию образования Щелковского района (сейчас городской округ Щелково – ред.) и 20-летию создания Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области», - отмечается в материале.

Соревновательная программа включала в себя поединки в нескольких возрастных категориях: юноши 10-12 лет, юноши 13-15 лет, юноши 15-17 лет, мужчины 18 лет и старше. Соревнования мужчин прошли в нескольких весовых категориях: 70 килограммов, 80 килограммов и свыше 80 килограммов.

Помимо соревновательной части, для гостей подготовили творческо-развлекательную программу. Перед публикой выступили творческие коллективы городского округа Щелково и других муниципалитетов Московской области, а также артисты из Республики Татарстан.

«Подмосковный сабантуй» - яркий пример мероприятия, соединяющего спортивный и культурный аспекты. Этот турнир проводится в целях развития и популяризации национальной борьбы куреш. Однако не менее важными являются цели патриотического воспитания детей и молодежи и познания национальных традиций народов России. Помимо самого турнира по борьбе на поясах, гостей ждал праздничный концерт, конкурсы и дегустация национальных блюд. Россия является страной с множеством разных культур, и их сохранение - наша общая миссия», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.