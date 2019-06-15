РИАМО - 15 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил туристов на фестивали и другие летние мероприятия в Подмосковье.

В субботу в Солнечногорске прошел фестиваль «Сенеж - берег солнца», который дал старт пляжному сезону. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

«Это лишь малая часть нашего большого проекта «Лето в Подмосковье». Впереди - фестиваль Чайковского, джаз-фестиваль с Игорем Бутманом, большой велопробег в Коломне, сырный фестиваль в Истре и многое другое. Приглашаем всех в наше Подмосковье!» - написал Воробьев в Instagram.

По словам губернатора, набережная озера Сенеж в Солнечногорске, где прошел пляжный фестиваль, уже стала настоящим местом притяжения.

«Благоустроенный пляж, зона с бассейном для детей и взрослых, прокат вейкбордов и лодок - здесь есть все для летнего отдыха!» - добавил Воробьев.

Ранее в Московской области стартовал проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей и гостей Московской области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», их проведут в каждом муниципалитете.

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