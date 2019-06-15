РИАМО - 15 июн. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО Москвы задержали управляющую обувного магазина, подозреваемую в присвоении денежных средств организации в размере более 320 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя одной из столичных организаций, занимающейся розничной реализацией обувной продукции. По его словам, в ходе ревизии в магазине сети была выявлена недостача более 320 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в присвоении имущества организации была задержана 28-летняя управляющая магазина. Полицейские установили, что злоумышленница в конце рабочей смены забрала из кассы ежедневную выручку и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению», - отмечается в сообщении.

Следственный отдел МО МВД России «Московский» города Москвы возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.