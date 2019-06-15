РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В Подольске на фестивале казачьей культуры, который проходит в субботу на территории КСК «Фаворит», в соревнованиях по рубке шашкой приняли участие казаки из нескольких регионов России, сообщил «РИАМО в Подольске» президент Федерации рубки шашкой «Казарла» Николай Еремичев.

В конноспортивном клубе «Фаворит» в субботу открылся фестиваль казачьей культуры, в рамках которого проходят соревнования по рубке шашкой, развлекательная программа и многое другое.

«В рамках фестиваля проходят три самостоятельных соревнования по рубке шашкой. Первые - среди мастеров. В них участвуют 8 лучших спортсменов федерации, которые представляют Москву, Московскую область, Тульскую область и Нижний Новгород. Также проходят соревнования среди 12 спортивных команд из 9 регионов нашей страны. Им предстоит прорубить дорожки длиной по 46 метров и по 18 метров шириной, а также показать свои умения в индивидуальном турнире. Помимо этого, проходят и командные соревнования, в которых участвуют региональные сборные федерации: Пензы, Тульской, Брянской, Смоленской, Московской (областей - ред.) и другие», - сказал Еремичев.

Он отметил, что подобный фестиваль проводится уже в третий раз. В планах организаторов продолжить традицию его проведения и в дальнейшем.