РИАМО - 15 июн. Затор образовался в районе пересечения МКАД и Каширского шоссе, где ранее произошла авария с участием пяти машин, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти единиц транспорта. Один человек пострадал. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего ДТП.

Согласно данным сервиса, скорость потока машин на МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе составляет от 5 до 15 километров в час. Длина пробки на внутренней стороне МКАД составляет порядка 8 километров.