РИАМО - 15 июн. В субботу в городах Московской области начался фестиваль йоги, он продлится до 23 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В рамках фестиваля йоги запланировано более 40 различных мероприятий. Мастера спорта и опытные инструкторы проведут мастер-классы и открытые уроки по этому виду спорта для всех желающих», - говорится в сообщении.

Гости площадок фестиваля также смогут узнать различные исторические факты и теоретические аспекты, связанные с йогой.

В 2017 году спортивную йогу внесли в Реестр видов спорта Российской Федерации.

«Несмотря на то, что спортивная йога совсем недавно вошла в Реестр видов спорта России, год от года она завоевывает новых почитателей. В спортивных комплексах Московской области работают инструкторы, открываются секции. Помимо этого, проходят занятия как в помещениях, так и на открытых площадках - в парках и скверах», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он уточнил, что данная тенденция приобщения людей к занятиям йогой однозначно положительна, ведь этот вид занятий приносит пользу не только физического, но и духовного характера. К тому же, он не требует больших затрат на покупку инвентаря - достаточно иметь коврик и правильный настрой.