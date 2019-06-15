РИАМО - 15 июн. Сухая погода без осадков, как в первой половине текущего июня в столице, бывает только раз в 25 лет, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что до конца субботы Москва останется в зоне размытого холодного атмосферного фронта, отсюда и преимущественно пасмурное небо (хотя кое-где появятся просветы в облаках), существенных осадков не ожидается (морось – не в счет). Температура ожидается в районе плюс 20 градусов.

«Отличная погода (немного утеплившись) – для прогулок на свежем воздухе и возможность отдохнуть от летнего зноя и засухи, которые наблюдались в первые 13 дней июня 2019 года – ведь так засушливо (в осадкомеры московской метеостанции ВДНХ не попало ни капли за этот период) бывает 1 раз в 25 лет!» - написал Тишковец в Instagram.

В субботу на территории Москвы и Подмосковья ожидается выпадение до 5 миллиметров осадков, что составляет около 6% от месячной нормы июня.