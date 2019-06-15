РИАМО - 15 июн. В субботу днем в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 41 рейс, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали семь рейсов, отменили два. В «Домодедове» задержаны шесть рейсов, отменены 15. В «Шереметьеве» задержали 11 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Подмосковье и Москве на субботу объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, дождя, сильных порывов ветра и прочих опасностей.