РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В результате пожара в детской поликлинике на Заводской улице в микрорайоне Климовск Подольска в субботу пострадал мужчина, в настоящее время возгорание ликвидировали, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, сообщение о пожаре в детской поликлинике части «Весенняя» микрорайона Климовск поступило в субботу в 14:33.

«Действительно, произошло возгорание в детской поликлинике на улице Заводская в микрорайоне Климовск. В настоящее время пожар ликвидирован. В результате происшествия пострадал мужчина. Он жив. Его передали бригаде скорой медицинской помощи», - сказал сотрудник.

Он отметил, что в поликлинике произошло возгорание в одном из помещений. В ликвидации пожара принимали участие более 30 человек. В том числе пожарные, газодымозащитная служба и спасатели.