РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 июн. В подмосковном Дзержинском в субботу прошел фестиваль «Холи», на котором ребята запустили в воздух краски, этим они дали старт Дню молодежи, сообщила «РИАМО в Люберцах» организатор фестиваля «Холи» Тамара Лежнева.

В субботу на площади молодежного центра «Лидер» состоялось торжественное открытие Дня молодежи.

«Сегодня ожидается аж три запуска красок. Первый запуск прошел уже. Изначально ребята приобрели краски, после чего мы включили им зажигательную музыку, и они под счет подкинули в воздух пакетики с красками. Получилось очень масштабно и весело», - сказала Лежнева.

По ее словам, в рамках мероприятия проведут интерактивные игры, победители которых получат дополнительные пакетики с красками.

В 18:00 начнется торжественная часть. В рамках нее наградят отличившихся представителей молодежи Дзержинского. В 19:00 состоится концерт с участием городских коллективов. С 21:00 до 21:30 на площади пройдет дискотека.