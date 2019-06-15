РИАМО - 15 июн. На детских соревнованиях по картингу в Пушкинском городском округе перевернулась и загорелась одна из машин участника, ребенок получил 40% ожогов тела, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«У мальчика 40% ожогов тела. Ожоги третьей степени. Мальчик доставлен в Пушкинскую больницу, скорая помощь приехала за шесть минут, экстренно оказала всю возможную первую помощь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас решается вопрос о перевозке пострадавшего ребенка в Москву для дальнейшего лечения.