РИАМО - 15 июн. Столичный фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» завершится в эти выходные, однако зрители еще могут увидеть рыцарские турниры и мексиканские шоу-спектакли, а также сдать экзамены по истории и географии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Группа реконструкторов из Мексики Xipetotek, которая занимается воссозданием древней культуры народов майя, редко выезжает за пределы родной страны, но для «Времен и эпох» сделала исключение. Посмотреть 25-минутные шоу-спектакли в исполнении девяти реконструкторов можно на площадке «Оглавление» (Манежная площадь и переход к площади Революции)», - говорится в сообщении.

На площадке в Камергерском переулке гости фестиваля могут погрузиться в атмосферу знаменитой Всемирной выставки в Париже 1925 года. Посетители могут принять участие в модных показах, танцевальных вечеринках и фотосессиях.

Площадка «Школа хороших манер» на Ореховом бульваре посвящена отечественному гимназическому образованию ХIХ века. Особое внимание здесь уделяют урокам танцев.

Гостей площадки «Коммунальная страна» на площади Славы ждет путешествие в послевоенный СССР. Они побывают в советской квартире и в магазине, послушают патефон, поиграют в игры тех лет. В субботу вечером здесь пройдет чемпионат по бильярду, который был очень популярен в середине XX века.

На площадке в музее-заповеднике «Коломенское» вечером в субботу можно будет посмотреть поединки. Две группы рыцарей, вооруженных специальными турнирными булавами, будут сражаться за знамя противника. В воскресенье пройдут финальные соревнования рыцарей и церемония награждения победителей.

Одним из самых ярких событий заключительного дня фестиваля станет смотр сводной вексилляции. Так называлась небольшая часть легиона, которая участвовала в боевых действиях, в то время как сам легион выполнял другие задачи. В смотре примут участие 30 реконструкторов. Мероприятие пройдет днем 16 июня на площадке «Рим. Гарнизоны Крыма», расположенной на Покровском бульваре.

Площадка «Средневековый университет: Terra Incognita» на Сретенском бульваре посвящена эпохе Великих географических открытий. В воскресенье вечером посетители смогут попробовать сдать экзамен по истории и географии.

На площадке «Пионерия имени Спартака» (бульвар Дмитрия Донского, владение 11) рассказывают о зарождении пионерского движения в 20-е годы прошлого века. 16 июня тут пройдет торжественная церемония посвящения в пионеры.

Фестиваль «Времена и эпохи» проходит в Москве с 7 по 16 июня. В этом году его участниками стали 2 тысячи реконструкторов из России и 14 зарубежных стран, в том числе из Италии, Великобритании, Турции и Франции.