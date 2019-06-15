РИАМО - 15 июн. Всем посетителям концерта Muse в столичных «Лужниках» рекомендовали заранее приобрести билеты на метро, чтобы сэкономить время в пути после окончания мероприятия, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

В субботу в 19:00 в СК «Лужники» состоится концерт рок-группы Muse. До спорткомплекса удобнее добираться от станций метро «Спортивная», «Воробьевы горы» и станции МЦК «Лужники».

«Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях мосметро, расположенных рядом с СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас выполнять требования сотрудников полиции и метрополитена, а также соблюдать порядок», - говорится в сообщении.

Также метрополитен рекомендовал покупать билеты на обратную поездку в метро заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия.