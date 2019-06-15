РИАМО - 15 июн. В администрации Ваганьковского кладбища столицы не было взрыва, просто лопнула лампочка, сообщает Федеральное агентство новостей.



«Сообщение о взрыве на Ваганьковском кладбище поступило днем в субботу, однако затем вызов экстренных служб на место происшествия был отменен. По информации автора первого звонка, два человека получили ранения», - говорится в сообщении.



Как оказалось, в здании на Ваганьковском кладбище в Москве просто лопнула лампочка. В результате данного инцидента пострадавших нет.