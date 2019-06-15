РИАМО - 15 июн. Московская детская поликлиника №133 получила международный статус ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», такой статус уже имеют девять роддомов в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это значит, там уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей. Девять московских роддомов уже имеют такой статус, а вот поликлиника получила его впервые», - написал Собянин в Twitter.

Как уточняется на сайте медучреждения, детская городская поликлиника №133 была открыта в 1964 году. В 2012 году произошло объединение поликлиники с детскими городскими поликлиниками №37 (филиал №1), №45 (филиал №2), №87 (филиал №3), что позволило сконцентрировать материально-технические и профессиональные ресурсы, повысить эффективность и доступность первичной специализированной медико-санитарной помощи.

Поликлиника является клинической базой кафедры педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования, имеет аккредитацию на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского назначения и является одним из исследовательских центров международного многоцентрового плацебо-контролируемого исследования.

В поликлинике обслуживают детей и подростков в возрасте от нуля до 18 лет из столичных районов Левобережный, Ховрино, Головинский, Молжаниновский и Войковский.

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