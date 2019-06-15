РИАМО - 15 июн. Жаркая погода вернется в Москву и Подмосковье во второй половине предстоящей недели, воздух может прогреться до плюс 30 градусов, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во второй половине следующей недели лето с лихвой вернет позиции, и воздух будет прогреваться до плюс 25-30 градусов, что теплее многолетней нормы, но очень комфортно для самой холодной страны в мире», - написал Тишковец в Instagram.

Он отметил, что столица до конца субботы останется в зоне размытого холодного атмосферного фронта, отсюда и преимущественно пасмурное небо (хотя кое-где появятся просветы в облаках), существенных осадков не ожидается.

«Столбики термометров, обдуваемых легким северным ветром, с трудом дотянутся до отметки плюс 20 градусов, что на пару градусов прохладнее положенного по климату. Отличная погода (немного утеплившись) для прогулок на свежем воздухе», - добавил синоптик.

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